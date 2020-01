Sie haben wochenlang verhandelt, nun steht das erste Regierungsbündnis aus Konservativen und Grünen in Österreich: Die Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) verkündeten die Einigung. Ambitionierte Klimaschutzpläne sowie Senkungen bei der Einkommenssteuer sind wichtige Teile des Koalitionspakts. Das Koalitionspaket muss am Samstag vom Bundeskongress der Grünen abgesegnet werden. Eine Zustimmung gilt als sicher. Schon in der kommenden Woche könnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen dann die erste ÖVP-Grünen-Regierung auf Bundesebene vereidigen.