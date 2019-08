Polizisten bei einer Demonstration in Hongkong.

Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

Vor dem geplanten Generalstreik haben am Wochenende in Hongkong erneut Zehntausende Demonstranten gegen die pro-chinesische Regierung protestiert. Die Polizei nahm mehr als 20 Teilnehmer fest. Sie begründete dies mit diversen Vergehen, darunter Körperverletzung und unrechtmäßige Versammlung.



Bereits am Samstag hatten Sicherheitskräfte Tränengas auf schwarz gekleidete Demonstranten geschossen. Die Veranstalter sprachen von 120.000 Demonstranten - die Behörden gaben die Zahl mit 42.000 an.