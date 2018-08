Das Grundgesetz verbiete grundsätzlich den Zwang zu einer bestimmten Arbeit, sagte die Sprecherin des Innenministeriums. "Möglich wäre es in einem ganz engen verfassungsrechtlichen Rahmen, wenn es eine herkömmliche, allgemeine oder für alle gleich geltende öffentliche Dienstleistungspflicht wäre - zum Beispiel Deichschutzpflicht wäre so etwas oder Nothilfepflicht oder denken könnte man auch an eine Feuerwehrpflicht." Der Vorschlag eines verpflichtenden Dienstjahres müsste daher verfassungsrechtlich sehr gründlich geprüft werden. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums: "Es ist jetzt einfach eine Debatte im politischen Raum und zum jetzigen Zeitpunkt absolut zu früh, irgendwelche Prognosen zu machen."