Capitol steht in Washington. Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Die Demokraten haben sich zu einer Beendigung des Regierungsstillstandes in den USA bereiterklärt. "In einigen Stunden wird die Regierung wieder öffnen", hieß es von der Opposition.



Die Kammer will rasch über einen Gesetzentwurf abstimmen, der einen Übergangshaushalt bis zum 8. Februar vorsieht. Sollte der Senat dem zustimmen, muss noch das Repräsentantenhaus abstimmen und Präsident Donald Trump das Paket unterzeichnen. Dann kann die Regierung wieder vollständig hochgefahren werden.