Ich strebe gar nix an. SPD-Chef Martin Schulz

Noch am Montag hatte die SPD-Spitze für Neuwahlen plädiert. Schulz verteidigte die Kehrtwende. Es gehe darum, dass die SPD - egal, was sie tue - das Leben der Menschen ein Stück besser mache. Die Partei müsse überlegen, aus welcher Position dies am besten möglich sei, sagte er am Freitagabend auf dem Juso-Kongress in Saarbrücken. "Ich strebe gar nix an", sagte er zu den Optionen.