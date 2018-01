CDU-Chefin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Unter großem Zeitdruck nehmen Union und SPD heute Anlauf für den Abschluss ihrer Koalitionssondierungen am Donnerstag. "Wir wissen auch, dass das Zeitbudget, das wir uns selber gesetzt haben, begrenzt ist. Deshalb wird in den Arbeitsgruppen sehr, sehr intensiv verhandelt", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.



Bei den Sondierungen heute sollen in der CDU-Zentrale zunächst jene Arbeitsgruppen zusammenkommen, die ihre Arbeit noch nicht oder nicht zufriedenstellend abgeschlossen haben.