Die Bremer Grünen bahnen den Weg zu einem Linksbündnis im kleinsten deutschen Bundesland. Mit großer Mehrheit beschloss ein Landesparteitag Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei. Die traditionell linksgerichtete Basis folgte einem Vorschlag des Landesvorstands.



Parallel beriet die Linkspartei darüber, ob sie sich erstmals in einem westdeutschen Bundesland an der Regierung beteiligen soll. Der Landesvorstand warb dafür. Für die SPD soll am Freitag der Landesvorstand entscheiden.