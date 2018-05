Silvio Berlusconi, Parteiführer der Forza Italia. Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Auf der Suche nach einer Regierung in Italien ist nun doch nach wochenlangem Ringen eine Lösung in Sicht. Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi will einer Regierung der rechtspopulistischen Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung nicht mehr im Wege stehen. Er werde kein Veto einlegen, erklärte der Chef der Partei Forza Italia laut Agenturen.



Mit Spannung wird erwartet, ob sich Lega und Sterne jetzt wirklich auf ein Bündnis einigen und wie dieses genau aussehen soll.