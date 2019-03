Ein Abfertigungsgebäude am Hauptstadtflughafen BER. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Am umstrittenen Neubau eines Regierungsterminals am Flughafen BER führt aus Sicht des Bundesbauministeriums kein Weg vorbei. Am jetzigen Standort gebe es nicht genug Abstellpositionen für Flugzeuge, teilte das Ministerium mit. Ohne einen Neubau könne auch die Flugbereitschaft nicht von Köln-Wahn nach Schönefeld umziehen.



Am BER war im Herbst ein Übergangs-Regierungsterminal fertig geworden. Bis 2025 soll das endgültige Regierungsterminal für rund 344 Millionen Euro entstehen.