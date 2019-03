Eine Regierungsmaschine der Flugbereitschaft.

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Der Bund hält trotz Millionenkosten daran fest, in einigen Jahren am neuen Hauptstadtflughafen BER ein neues Regierungsterminal zu bauen. Berlin und Brandenburg hatten vorgeschlagen, stattdessen ein bestehendes Abfertigungsgebäude, das als Zwischenlösung gedacht war, dauerhaft zu nutzen.



Die Bundesregierung lehnt das ab. Für das Empfangsgebäude als Visitenkarte Deutschlands sei eine repräsentative Gestaltung vorgesehen. Dafür werden inzwischen Kosten in Höhe von 344 Millionen Euro veranschlagt.