Einen Austritt aus dem Euro kündigen die beiden Parteien in ihrem Koalitionspapier nicht an. Dafür ist beim Punkt Staatsverschuldung und Haushaltsdefizit davon die Rede, den Euro-Stabilitätspakt "neu zu diskutieren" - was eine Abkehr vom bisherigen Sparkurs bedeuten würde. Sterne und Lega wollen die Konjunktur über "begrenzte" schuldenfinanzierte Ausgaben anschieben. Die Pläne setzen die italienische Börse unter Druck. Investoren trennten sich am Freitag von Staatsanleihen. Italien ist eines der Länder mit der höchsten Staatsverschuldung der Welt.