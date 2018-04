Sondergesandte Südkoreas auf dem Weg nach Pjöngjang. Quelle: Jung Yeon-Je/AFP POOL/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat erstmals seit seiner Machtübernahme Ende 2011 hochrangige Vertreter Südkoreas getroffen. Nach ihrer Ankunft in Pjöngjang sei die Delegation von Sondergesandten des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In von Kim empfangen worden, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.



Kim gebe für den nationalen Sicherheitsberater und Delegationschef Chung Eui Yong ein Abendessen. Moon hatte die Delegation entsandt, um über die weitere Annäherung zu verhandeln.