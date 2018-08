Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien hat einer Untersuchung zufolge seit 1958 mehr als 262.000 Todesopfer gefordert. Der detaillierte Bericht des Nationalen Zentrums für Erinnerung (Centro Nacional de Memoria Histórica), der am Donnerstag in Bogotá veröffentlicht wurde, gibt zudem die Zahl der verschwundenen Menschen mit rund 80.000 an. Nach 70.000 von ihnen wird bis heute gesucht.



Die bislang vollständigste Datensammlung über den Krieg soll die Arbeit der Übergangsjustiz und der Wahrheitskommission erleichtern. Die Aufarbeitung des Krieges ist elementarer Bestandteil des Friedensvertrags, den die Regierung des scheidenden Präsidenten Juan Manuel Santos und die FARC-Guerilla Ende 2016 unterzeichnet haben. Dem Bericht zufolge wurden in den vergangenen 60 Jahren knapp 180.000 gezielte Morde begangen. Mehr als 15.000 Menschen wurden Opfer von sexueller Gewalt, gut 17.000 Minderjährige von bewaffneten Gruppen als Kämpfer rekrutiert. Über 80 Prozent der Todesopfer waren Zivilisten. Rechte paramilitärische Todesschwadronen werden für 94.700 Todesfälle verantwortlich gemacht, linke Guerillagruppen für 35.600 und staatliche Sicherheitskräfte und Soldaten für knapp 10.000.



Die Paramilitärs wurden in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von Landbesitzern, Unternehmern und Drogenhändlern als Kampftruppe gegen Guerilleros gründet und finanziert. Ex-Präsident Álvaro Uribe, der als Ziehvater des neu gewählten Staatsoberhaupts Ivan Duque gilt, wird vorgeworfen, enge Verbindungen zu den 2006 aufgelösten Terrorgruppen unterhalten zu haben. Die beiden rechtskonservativen Politiker plädieren für eine Überarbeitung des Friedensvertrages. Viele ehemalige Paramilitärs sind heute in kriminellen Banden aktiv, die für zahlreiche Morde an Menschenrechtlern und Gemeindesprechern in ländlichen Regionen verantwortlich gemacht werden.



(Quelle: epd)