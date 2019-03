Nach Ansicht von Politologen ist das Forum für die Wähler weniger radikal als Wilders und sein Anti-Islam-Standpunkt und daher salonfähiger. Außerdem hatte Baudet optimal von aktuellen Fragen wie der Bluttat in Utrecht profitiert. Während alle anderen Parteien den Wahlkampf aus Pietät unterbrochen hatten, hatte er seine Kampagne fortgesetzt und die Koalition für die Tat mitverantwortlich gemacht.



Der rechtsliberale Premier Rutte kündigte nun Gespräche mit der Opposition an. Ein möglicher Partner ist die grüne Partei GroenLinks, der zweite große Sieger der Wahl. Sie wird mit neun Angeordneten in die Kammer einziehen, mehr als doppelt so viel als zuvor.