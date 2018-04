Der Abzug der Rebellen aus Ost-Ghuta ist vorerst ausgesetzt. Quelle: Uncredited/SANA/AP/dpa

Der Abzug von Rebellen aus Duma in der umkämpften syrischen Region Ost-Ghuta ist vorerst ausgesetzt worden. Grund dafür seien Meinungsverschiedenheiten zwischen der Rebellengruppe Dschaisch al-Islam und den russischen Unterhändlern, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) berichtete.



Am 1. April hatte sich die syrische Rebellengruppe Dschaisch al-Islam in einem Abkommen mit Russland auf einen Abzug geeinigt. Tags darauf begannen Kämpfer mit dem Abzug aus Ost-Ghuta.