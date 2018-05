Suche nach Überlebenden in Sarpol-E-Zahab. Quelle: Pouria Pakizeh/Iranian Students News Agency, ISNA/AP/dpa

Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Irak sind über 350 Menschen ums Leben gekommen. Laut Innenministerium in Teheran wurden im Iran 348 Tote und 6.600 Verletzte gezählt, im Irak wurden bisher 8 Todesopfer gefunden.



Das Erdbeben der Stärke 7,3 hatte die Kurdengebiete in der Grenzregion am Sonntagabend erschüttert. Laut Geoforschungszentrum Potsdam lag der Mittelpunkt des Bebens in etwa 34 Kilometern Tiefe in der westiranischen Provinz Kermanschah.