John Bolton, Sicherheitsberater der USA. Archivbild

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Inmitten der Spannungen mit dem Iran führt der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, am heutigen Sonntag in Israel "regionale Sicherheitsgespräche". Bolton trifft mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und seinen israelischen und russischen Kollegen, Meir Ben-Schabbat and Nikolai Patruschew, zusammen. Auch ein Treffen mit dem Chef der israelischen Atomenergiebehörde, Seew Snir, steht auf dem Programm.