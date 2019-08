Der Linken-Gesundheitspolitiker Achim Kessler. Archivbild

Gesetzlich Versicherte erhalten Heilbehandlungen regional sehr unterschiedlich verordnet. Das ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. So wird beispielsweise in Brandenburg nur halb so häufig Krankengymnastik verordnet wie in Rheinland-Pfalz.



Achim Kessler (Linke) forderte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, eine Studie über den tatsächlichen Versorgungsbedarf auszuschreiben.