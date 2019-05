Blick in das Sprechzimmer einer Hausarztpraxis. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Bundesweit waren zum Stichtag 31. Dezember 2018 rund 148.600 Ärzte und 26.700 Psychotherapeuten mit einer Zulassung für die Versorgung gesetzlich versicherter Kassenpatienten tätig. Das war ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zu Ende 2017, geht aus Daten des Bundesarztregisters hervor.



Doch die regionalen Unterschiede bleiben groß: Am dichtesten ist das Netz in Freiburg im Breisgau mit 395,3 Ärzten und Psychotherapeuten je 100.000 Einwohner. Im Landkreis Coburg waren es nur 84,3.