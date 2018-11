Am Ende scheint es - zumindest in der Marzipanstadt - auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz hinauszulaufen. Mit kleinen Vorteilen für den 63jährigen. Das aber sagt noch nichts aus über den Erfolg oder Misserfolg auf dem Parteitag. Siebenmal werden die drei Kandidaten jetzt in den nächsten zwei Wochen in diesem Format aufeinandertreffen. Und anders als in den relativ mitgliederschwachen Landesverbänden der Nord-CDU geht es in Böblingen oder Düsseldorf dann auch um die Gunst großer Teile der Delegierten. Das es nur drei Kandidaten waren, die sich in Lübeck präsentierten, liegt am formalen Verfahren. Insgesamt hatten sich ja zwölf Bewerber gemeldet. Das Statut der CDU schreibt aber vor, dass erst eine Nominierung eines CDU Gremiums, als ein Vorstand eine Kreis- oder Bezirksgliederung, aus dem Bewerber einen Kandidaten macht. Sollten auch weitere Bewerber diese Hürde in den nächsten Tagen überspringen, wären sie bei der nächsten Regionalkonferenz wohl dabei.