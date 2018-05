Quim Torra ist der neue Regionalpräsident von Katalonien. Quelle: Jordi Boixareu/ZUMA Wire/dpa

Im fünften Anlauf ist in der spanischen Region Katalonien eine Regierungsbildung geglückt. Bei der Wahl im Parlament in Barcelona erreichte der Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten, Quim Torra, wie erwartet die einfache Mehrheit der Stimmen.



Damit endet die seit Monaten dauernde politische Blockade - und zwar nur zehn Tage vor der Frist, nach der laut Verfassung eine Neuwahl nötig gewesen wäre. Torra gilt als Ersatzmann für den in Deutschland festsitzenden Carles Puigdemont.