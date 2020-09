Die Region Emilia-Romagna ist seit jeher in linker Hand.

Italiens Oppositionsführer Matteo Salvini hat mit seiner rechtspopulistischen Lega bei einer wichtigen Regionalwahl in Italien wohl eine Niederlage erlitten. In der Emilia-Romagna kam die Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni laut Hochrechnungen auf rund 44 Prozent. Der Kandidat der Sozialdemokraten (PD) und amtierende Regionalpräsident, Stefano Bonaccini, erhielt gut 51 Prozent.



Die Wahl galt als Test für die Regierung in Rom. Lega-Chef Savlvini hoffte auf einen Sieg, um seinen Machtanspruch auf nationaler Ebene zu untermauern.