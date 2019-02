Das Wahlergebnis hat Signalwirkung für die Europawahl. Die will Innenminister Salvini mit seiner Lega-Partei erklärtermaßen gewinnen, am liebsten zusammen mit anderen rechtspopulistischen Parteien Europas - und dann die Europäische Union nach seinen Vorstellungen umgestalten. Zumindest in Italien stehen für die rechtspopulistische Lega die Chancen gut, das haben die Ergebnisse in den Abruzzen jetzt gezeigt.