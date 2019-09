Jewgeni Owtscharow

Quelle: ZDF

Owtscharow: Man sollte sich eher Gedanken darüber machen, für wen es lohnt, seine Stimme abzugeben. Die Situation ist schwierig, denn einerseits ist eine riesige Anzahl von Kandidaten nicht zugelassen worden. Andererseits gibt es immer noch einige unabhängige Kandidaten, aber nicht in allen Wahlbezirken. Und in vielen Wahlbezirken muss daher eine kluge Abstimmung erfolgen. Bis zum Ende des Sommers hat sich die Situation im Vergleich dazu, was Anfang Sommer war, stark verändert. Anfangs waren dies nur turnusmäßige Wahlen. Nun sind dies Wahlen vor dem Hintergrund der erfolgten Repressalien.



Und mir scheint, dass man nun für den Kandidaten stimmen sollte, der diese Verfolgungen, der diese Repressalien verurteilt, Kritik am gewaltsamen Auseinandertreiben der Demonstrationen übt und aufruft, die politischen Häftlinge freizulassen. Ich selbst habe bisher nicht entschieden, für wen ich stimmen und ob ich überhaupt abstimmen werde. Möglicherweise werde ich den Wahlzettel ungültig machen. Doch ich werde ganz bestimmt ins Wahllokal gehen, denn ein Boykott ist kein Ausweg.