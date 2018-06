Die 90. Oscars werden am 4. März in Hollywood verliehen. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Für die Oscar-nominierte Regisseurin Katja Benrath waren die Dreharbeiten in Kenia zum Film "Watu Wote - All of us" zeitweise ein "Albtraum". "Was schiefgehen konnte, ging schief", sagte sie dem "Zeit-Magazin". Unter anderem saß ein Darsteller kurz im Gefängnis.



Der Film beruht auf einer wahren Geschichte: Bei einem Angriff der radikal-islamischen Terrormiliz Al-Shabaab im Jahr 2015 auf einen Bus an der Grenze zwischen Kenia und Somalia hatten sich Muslime schützend vor Christen gestellt.