Register gestartet: Verpackungen sollen besser erfasst werden. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Ein neues Register für alle Hersteller und Vertreiber von Verpackungen soll das Recycling-System stärken. Das Register werde in den nächsten Tagen auch für die Öffentlichkeit zugänglich, sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin.



Wer Verpackungen herstellt oder in den Verkehr bringt - darunter auch Pappbecher für Kaffee oder Tragetaschen -, muss sich bis Dezember eintragen und damit auch an den Dualen Systemen beteiligen, die das Verpackungs-Recycling organisieren.