Russlands Parlament hat das umstrittene Medien-Gesetz angenommen. Demnach müssen sich Medien in Russland als Agenten registrieren, wenn sie im Ausland gemeldet sind und Geld aus dem Ausland erhalten. Laut Agentur Tass stimmten alle 409 anwesenden Abgeordneten in Moskau für den Entwurf. Das Gesetz muss noch vom Senat verabschiedet werden.



Damit reagiert Moskau auf einen Streit mit Washington. Der russische Auslandssender RT musste sich in den USA als "ausländischer Agent" kennzeichnen.