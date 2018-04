Der Zeiger einer Tankanzeige. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will eine weitere wichtige Umweltregulierung aus der Ära seines Vorgängers Obama aufweichen. Die Umweltbehörde EPA erklärte, die Regel, wonach Autos von 2025 an mit einer Gallone Benzin mindestens 54 Meilen weit fahren können müssen (4,4 Liter auf 100 Kilometer), solle revidiert werden.



Der Bundesstaat Kalifornien, der seine eigene Umweltgesetzgebung machen kann, will dem nicht folgen. Auch zahlreiche Umweltverbände kritisierten die Pläne.