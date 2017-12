Auch zur Tat will sich Wolfgang P. nicht äußern. Deshalb schildert nach Verlesung der Anklage der Sachverständige Michael Wörthmüller das Geschehen im vergangenen Herbst - wie es ihm P. erzählt hat. "Für ihn ist da etwas ganz Erschreckendes passiert. Er dachte, dass der dritte Weltkrieg ausbricht", sagt der Psychiater. Der nun Angeklagte habe lautes Geschrei von seiner Mitbewohnerin gehört und gedacht, eine Granate habe eingeschlagen. Als er im Flur das Licht von Taschenlampen sieht, greift er sich die Waffe unter seinem Kopfkissen, lädt durch und schießt. Im Nachhinein könne er sich nicht erklären, warum er so in Panik geraten sei. Für ihn sei auf jeden Fall nicht erkennbar gewesen, dass es die Polizei war, die in sein Haus eindringt.