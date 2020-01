Isabel dos Santos. Archivbild

Ein Gericht in Angola hat die Vermögenswerte von Isabel dos Santos, der Tochter des Ex-Präsidenten Jose Eduardo dos Santos, eingefroren. Die 46-Jährige gilt als reichste Frau Afrikas. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe in Verbindung mit der nationalen Ölfirma Sonangol, als deren Direktorin dos Santos in der Vergangenheit tätig war.



Von dem Justizentscheid seien auch dos Santos' Ehemann und ein Geschäftspartner betroffen, hieß es. Isabel dos Santos gab sich gelassen und sprach auf Twitter von "Ruhe und Vertrauen".