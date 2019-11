Er ist wieder da: der Ruf, der schon 2011 durch die Straßen von Kairo, Tunis und anderen arabischen Hauptstädten waberte. Herausgeschrien von Millionen frustrierter Menschen: "Das Volk will den Sturz des Regimes!" Am vergangenen Wochenende war der Slogan des Arabischen Frühlings wieder zu hören. Dieses Mal in Beirut, Bagdad und Algier. Wie schon vor acht Jahren erlebt die arabische Welt derzeit eine massive Protestwelle.