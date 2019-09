Seiner Ansicht nach gehe es auch nicht darum, die AfD zu verhindern, sondern "in der Mitte eine Handlungsfähigkeit, eine Regierung sicherzustellen", sagte der CDU-Politiker. In Sachsen-Anhalt kam die AfD 2016 mit 24,3 Prozent aus dem Stand heraus in den Landtag. Haseloff schmiedete die bundesweit erste Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen.