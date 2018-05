Rente mit 63 peilt DGB-Chef Reiner Hoffmann nicht an. Der 62-Jährige ist am Montagmorgen für eine zweite vierjährige Amtszeit an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gewählt worden. Dabei erhielt er mit 76,3 Prozent aber einen Dämpfer - nach 93,1 Prozent 2014.