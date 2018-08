Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert von der Politik, sich mehr für die ländlichen Regionen in Deutschland zu engagieren. Das Grundgesetz habe den Auftrag gegeben, für gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen.



Bei seiner Reise in den brandenburgischen Landkreis Uckermark informierte er sich über die Sorgen und Nöte ländlicher Gebiete, in denen die Bevölkerungszahl schwindet. Man brauche "neue Ideen und innovative Modelle", wie das Leben auf dem Land attraktiv gehalten werden könne.