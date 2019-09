Zerstörte Türme der Ölraffinerie in Kuhrais.

Quelle: ZDF/Isabel Tümena

Es ist 10 Uhr morgens und der Flieger in Riad steht bereit. Die saudische Regierung hat zur Pressereise geladen. Wir sollen uns ein Bild von den zerstörten Ölanlagen machen. Schon zwei Mal konnte ich in diesem verschlossenen Land drehen, dieses Mal ging die Visa-Vergabe ungewöhnlich schnell. Die Regierung will uns offensichtlich im Land haben.