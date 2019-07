Kämpfe in Ukraine

Quelle: Alexander Ermochenko/AP/dpa

Das Dortmunder Landgericht hat einen prorussischen Ukraine-Kämpfer aus Deutschland zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ihm wurde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat zur Last gelegt. Der Angeklagte war 2014 in die Ukraine gereist, um auf der Seite der Separatisten gegen die ukrainische Armee zu kämpfen.



Dass er tatsächlich an Kampfhandlungen teilgenommen hat, konnten die Richter nicht klären. "Er hatte es aber vor", heißt es in der Urteilsbegründung.