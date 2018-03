Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD) auf der Regierungsbank. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Der neue Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will mit seinen G20-Kollegen über eine strengere Besteuerung von Internetkonzernen beraten. Der bisherige Hamburger Regierungschef wird am Samstag nach Buenos Aires reisen, um am Treffen der Finanzminister der G20-Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte teilzunehmen.



Argentinien hatte von Deutschland die G20-Präsidentschaft übernommen. Ein weiteres Thema wird der bisher noch unregulierte Umgang mit Kryptowährungen wie Bitcoin sein.