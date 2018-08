Künstlerische Darstellung des Planeten Proxima b. Quelle: M. Kornmesser/ESO/dpa

Falls die Menschheit eines Tages ein Raumschiff zum nächsten Planeten jenseits unseres Sonnensystems schicken will, müssten laut einer Studie mindestens 49 Paare an Bord gehen.



Das haben Forscher als Voraussetzung dafür berechnet, dass eine genetisch gesunde Bevölkerung die 6.300 Jahre lange Reise zum Exoplaneten Proxima Centauri b übersteht. Dafür müsse die Reise mit 98 Menschen begonnen werden, schreiben Frederic Marin und Camille Beluffi im "Journal of the British Interplanetary Society".