Greta Thunberg bei ihrer Ankunft in den USA.

Quelle: Craig Ruttle/AP/dpa

Die spanische Regierung hat der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg Hilfe angeboten, um ihre Teilnahme an der UN-Klimakonferenz im Dezember in Madrid zu ermöglichen. "Liebe Greta, es wäre toll, Dich hier in Madrid zu haben", schrieb die amtierende Umweltministerin Teresa Ribera auf Twitter.



"Wir würden Dir sehr gerne bei der Überquerung des Atlantiks helfen", fügte sie am Freitagabend hinzu. Madrid sei bereit, mit der 16-Jährigen in Kontakt zu treten. Wie die Reise-Hilfe aussehen könnte, sagte Ribera nicht.