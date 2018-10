Bauhaus in Dessau (Sachsen-Annhalt). Archivbild Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland gehört für den weltbekannten Reiseführer "Lonely Planet" zu den zehn Top-Ländern im kommenden Jahr. Im neuen Buch "Lonely Planets Best in Travel 2019" liegt Deutschland auf Platz zwei hinter Sri Lanka.



Als Gründe, warum Deutschland ausgerechnet 2019 besucht werden sollte, werden in dem Reisebuch unter anderem das 30. Jubiläum des Mauerfalls und vor allem der 100. Jahrestag der Gründung des Bauhauses genannt, "dieser Geburtshelferin der Moderne", schreibt der Reiseführer.