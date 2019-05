Krisenstab im Auswärtigen Amt. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Wegen der angespannten Sicherheitslage rät das Auswärtighe Amt vor nicht notwendigen Reisen nach Sri Lanka ab. Zuvor hatte man sich mit Reisewarnungen vor allem auf die Hauptstadt Colombo bezogen und nicht auf das gesamte Land.



Selbstmordattentäter hatten sich am Ostersonntag in drei Kirchen in mehreren Städten und drei Luxushotels in Colombo in die Luft gesprengt. Später explodierten zwei weitere Bomben. Insgesamt starben mehr als 250 Menschen.