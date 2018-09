Im Vergleich Spitze: ein deutscher Reisepass Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der deutsche Reisepass ist einem Vergleich zufolge so viel wert wie kaum ein anderer Pass auf der Welt. Mit dem Pass der Bundesrepublik kann man nach einer Studie der Beratungsgesellschaft Arton Capital in 158 Länder entweder ohne Visum einreisen - oder aber mit einem Visum, das man sich bei der Ankunft besorgen kann.



Nur der Pass des Stadtstaates Singapur macht das Reisen noch einfacher: Mit ihm ist man in 159 Ländern ohne größere Anstrengungen unterwegs. Am Ende der Liste liegt Afghanistan (22).