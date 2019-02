Flaggen von Nordkorea und der USA in Hanoi. Symbolbild

Quelle: Hau Dinh/AP/dpa

Der UN-Sicherheitsrat hat Reiseverbote für mehrere nordkoreanische Regierungsvertreter aufgehoben. Grund ist deren geplante Teilnahme am Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam in der kommenden Woche.



Die vietnamesische Regierung hatte um den Schritt gebeten und keines der 15 Ratsmitglieder, darunter auch Deutschland, habe widersprochen, teilten Diplomaten mit. Auch Finanzsanktionen seien für die Delegation vorübergehend aufgehoben worden.