In den ersten Bundesländern beginnen die Sommerferien. Quelle: Arne Dedert/dpa

Urlaub liegt in der Luft. Für die ersten Schüler in Deutschland haben die großen Ferien begonnen. Nach Schulschluss in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland rollte die Reisewelle in die Urlaubsregionen los.



Der ADAC hatte vor Staus auf den wichtigen Autobahnen wie A3, A5 oder A7 gewarnt. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt bildeten sich schon am Vormittag Schlangen an Personenkontrollen und Check-in-Schaltern. "Das Aufkommen ist bereits sehr hoch", sagte ein Sprecher.