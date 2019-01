Die österreichische Polizei hat den Mann festgenommen.

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Nach dem mysteriösen Tod einer Reiterhof-Chefin in Hessen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte 23-Jährige wurde laut Polizei in Niederösterreich festgenommen. Er habe die Tat gestanden und solle bald nach Deutschland überstellt werden.



Der Fall hatte Mitte September 2018 Aufsehen erregt. Zunächst deutete das Geschehen auf dem Hof in Schöneck auf einen Suizid hin. Doch die Gerichtsmediziner stellten gravierende Verletzungen am Hals fest.