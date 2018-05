Ein Känguru sitzt im hohen Gras in Deutschland. Archivbild Quelle: Wildtierstation Sachsenhagen/Wildtierstation Sachsenhagen/dpa

Ein in Magdeburg ausgebüxtes Känguru ist wieder zurückgekehrt. Das Tier namens Jimmy war in der Nacht zu Sonntag vom Gelände eines Reiterhofs abgehauen. Es sollte mit Hilfe der Tierrettung eingefangen werden, war aber schneller und entkam über ein Feld. Dort hatte sich seine Spur verloren.



Ein Zeuge habe nun das Känguru zurückhüpfen sehen, teilte die Polizei in Magdeburg mit. Der Halter wurde geweckt und konnte sein Känguru Jimmy wieder in seinem Käfig einsperren.