Weltrekord mit Bobbycar. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Extremsportler Dirk Auer hat auf einem Bobby-Car mit 119 Kilometern pro Stunde einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 46-Jährige startete bei dem Geschwindigkeitsevent "Race at Airport" auf dem Flugplatz in Bottrop-Kirchhellen. Der vorherige Rekord lag bei 108 km/h.



Sein aufgemotztes Spielzeug-Auto wird von drei Triebwerken angetrieben: Zwei sind an den Unterarmen von Auer befestigt, das dritte am Bobby-Car. "Es ist ein Gefühl wie Fliegen", beschrieb Auer anschließend seine Eindrücke.