FDP-Chef Lindner kann sich über viele neue Mitglieder freuen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die FDP vermeldet eine Rekordzahl an neuen Parteimitgliedern. In diesem Jahr seien bis Anfang Dezember 11.513 Menschen in die FDP eingetreten, teilte Generalsekretärin Nicola Beer mit. Diese Zahl liege deutlich über dem Rekordjahr 2009, als die Freidemokraten innerhalb von zwölf Monaten 10.303 Parteieintritte verzeichnen konnten.



Beer betonte, der Zustrom halte auch nach dem Ende der Jamaika-Sondierung an. "Das zeigt uns, dass wir auf die richtigen Themen und auf die richtige Haltung setzen."