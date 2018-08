Auch 2019 rechnet die Branche mit weiteren Zuwächsen. Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Reisemobile und Caravans sind in Deutschland so gefragt wie noch nie. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres seien mehr als 54.000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden, berichtete der Caravaning Industrie Verband.



Die Verkaufszahlen hätten damit eine Rekordhöhe erreicht und das Vorjahresniveau noch einmal um 11,8 Prozent übertroffen. Auch für das Gesamtjahr rechne die Branche mit einem Zulassungsrekord. Wichtigste Treiber seien die Demografie und Outdoor-Trends.