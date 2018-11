Der Singles Day begann in den 1990er Jahren unter Studenten als eine Art Feiertag für Alleinstehende - immer am 11.11., weil alle Ziffern des Datums eine Eins sind. 2009 machten sich Chinas Internethändler die zunehmende Beliebtheit der Feier zu Nutze - und verkaufen seither an diesem Tag (nach dem Vorbild des "Black Friday" der US-Internetwirtschaft) besonders viele Schnäppchen. Mit Sonderangeboten sollen die vielen Unverheirateten des Landes über ihre Einsamkeit hinweggetröstet werden. Er ist der umsatzstärkste Einkaufstag in China - und mittlerweile der ganzen Welt.